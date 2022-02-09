Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil sağlık kontrolünden geçirildi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil Bursa’da yakalandıktan sonra İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
09 Şubat 2022, Çarşamba 19:16 Son Güncelleme:
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Bursa’da yakalanan Seccad Yeşil, İstanbul’a getirildi. İstanbul’a getirilen Yeşil Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
DHA
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