Mahrem belgeseli 15 Temmuz’un yıldönümünde hain terör örgütünün iç yüzünü gözler önüne seriyor. Eski terör üyelerinin verdikleri röportajlar ve mağdurların ifadelerinin de yer aldığı Mahrem belgeseli bugünün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. İşte, TRT’de yayınlanan Mahrem belgeseli hakkında merak edilenler…

MAHREM BELGESELİNİN KONUSU NEDİR?

Mahrem belgeselinin ana konusu terör örgütü FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızma çalışmalarını ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar.

Bununla birlikte, Mahrem belgeselinde etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar ve mağdurların da ifadeleri yer alıyor.

Ancak konu sadece bunlarla sınırlı kalmıyor ve Fetullahçı terör örgütünün yıllar içinde nasıl sistematik şekilde ilerledikleri de gözler önüne seriliyor. Belgesel de FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için takibe aldığı ve özel olarak yetiştirdiği gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de anlatılıyor.

Aynı zamanda FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

MAHREM KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Mahrem’in kaç bölüm olacağı ve ne zaman final yapacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak belgeselin tanıtımı yapılırken, mini dizi olarak tanımlandı. Bu nedenle sadece birkaç bölümden oluşacağı düşünülüyor.

MAHREM BELGESELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Mahrem” belgeselinin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekânda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu’nun ve Gürkan Tanyaş’ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu’nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor. “Mahrem” belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz’da TRT 1’de ekranlara geldi.