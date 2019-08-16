Mahsun Kırmızıgül albüm çıkarıyor

13 yıl önce çıkardığı 'Dinle' albümünden sonra sinema sektörüne atılan Mahsun Kırmızıgül, yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının, eşi Ece Binay'ın isteği üzerine böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

Hazırlıklara başlayan Kırmızıgül, senfonik orkestrayla da çalışacak. Sanatçı ayrıca bir müzikal de yapacak. Sahnelere de geri dönecek sanatçı, yine senfonik orkestrayla dinleyicilerle buluşacak.

Albüm çıkaracağı haberinin duyulmasının ardından Kırmızıgül'ün, Türkiye'nin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden teklif aldığı öğrenildi.

Sanatçıyı sahnede hiç izlemeyen Binay da, bu dönemde eşini yalnız bırakmayacak. (Milliyet)



