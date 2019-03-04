Mahsun Kırmızıgül yeni albüm çıkarıyor

Mesleğinin zirvesindeyken şarkıcılıktan vazgeçip, sinema kariyerine odaklanan Mahsun Kırmızıgül, yeni albüm çıkarıyor

04 Mart 2019, Pazartesi 14:39
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Mahsun Kırmızıgül yeni albüm çıkarıyor

Yıllardır sahneye çıkmayan Mahsun Kırmızıgül'e Azerbaycan'dan 14 Şubat'ta 1 milyon 250 bin liralık sahne teklifi gelmiş; fakat kendisi bunu da kabul etmemiş.

Her fırsatta sinema oyuncusu olduğunu söyleyen Kırmızıgül, bu kuralını ise bozuyor.

Bir haftadır şarkı araştıran Kırmızıgül, yeni albümünü de Mayıs'ta çıkarmayı planlıyor. (Takvim)

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