Mahsun Kırmızıgül’den örnek davranış

'Vezir Parmağı' filminde gişelerde istediğini elde edemeyen ve sinemaya bir süre ara veren Mahsun Kırmızıgül, 'Mucize 2 Aşk' filmi için sıkı hazırlık yaptı. Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ve oynadığı son film, bir tür sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar ve Şenay Gürler’in oynadığı 'Mucize 2 Aşk', engellilere ve öğretmenlere adandı.









147 Down Sendromlu çocuk rol alıyor

147 Down sendromlu çocuğa filmde rol veren Mahsun Kırmızıgül, çocuklar sayesinde setin eğlenceli bir ortama dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin her bölgesinden Sivil Toplum Kuruluşları ile görüştüklerini söyleyen yönetmen, “En sonunda Ulusal Down Sendromu Derneği’ne ulaştık. Film için kapılarını çaldığımızda, yöneticiler ve aileler canla başla yanımızda oldu. Bütün oyuncularımız, onların sayesinde güzel vakit geçirdi ve çok mutlu oldular” diye konuştu.





'Mucize 2 Aşk' filmi konusu

Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin’in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmde, Mızgin ile Aziz, ailelerine haber vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan ikili, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor. Mızgin’in Aziz’e olan aşkı ve bağlılığı izleyenleri duygulandıracak.

'Mucize 2 Aşk', 6 Aralık’ta sinemalarda.