Edis, Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla gerçekleşen ‘’Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri’’nde 30 şarkı seslendirdi.

"Çok Çok’’, “Yalan’’ şarkılarıyla başlayan konser ‘’Bana Ne” “Olmamış mı”, “An” , ”Roman” şarkılarıyla devam etti.

Edis ‘i izleyemeye gelenler arasında Mahsun Kırmızıgül, Aybüke Albere,Itır Esen,Yağmur Ün vardı. Kızı büyük bir Edis hayranı olan Kırmızıgül’e Edis ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ı seslendirirken mikrofonu uzattı ve şarkının bir bölümünü Mahsun Kırmızıgül seslendirdi.