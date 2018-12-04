Mahsur kalan kedi ve köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Olay, Kocaeli’nin Malta Mahallesi’nde bulunan Kuvayi Milliye İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun bahçesinde oynayan öğrenciler, kafası okulun bahçe duvarı ile demir çit arasına sıkışan köpeği gördü. Öğrencilerinin haber vermesi üzerine okul yönetimi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde köpeğin kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bırakılan köpek, daha sonra ekiplerin bırakması üzerine olay yerinden uzaklaştı.

ARABANIN MOTORUNA SIKIŞTI

Öte yandan, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda Adnan Torun isimli bir vatandaşa plakalı otomobilin motor kısmında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından aracın motor kısmında mahsur kalan kedi kısa sürede kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi sokağa salıverildi.