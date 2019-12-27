Lüks Fransız markası Maison Margiela, ilginç bir küpe tasarımına imza attı. Marka, altın renkli halka küpeleri, sergilendiği kartın düzeneği ile birlikte satışa sundu. Maison Margiela'nın Tag isimli küpe tasarımı, beyaz renkli ve dana derisinden yapılmış karton düzenekle birlikte kulağa takılabiliyor. Müşteriler dilerse, karton düzeneği çıkarıp pirinçten yapılmış altın renkli küpeleri sadece halka olarak da takabiliyor. 220 sterlinden (Yaklaşık bin 700 lira)satışa çıkarak düzenekli halka küpeler, beklediği ilgiyi göremedi. Küpeler internet sitelerinde 84 sterline kadar düştü. Ancak yapılan aşırı indirim bile küpelerin satılmasını sağlayamadı.

Küpeleri gören şaşkın Twitter kullanıcıları, 'Yıllardır küpeyi yanlış takıyormuşuz' şeklinde yorumlar yaptı. Kimi kullanıcılar da küpelerin fiyatının aşırı yüksek olmasına kafayı takmıştı. Twitter'da yapılan bazı yorumlar şöyle:

'Normal bir küpeyi kulağına etiketiyle tak aynısı olur.'

'Etiket küpesi gördüğüm en aşağılayıcı şey.'

'Yüksek moda neden yaratıcı ve erişilebilir olamıyor? Sadece bir marka tarafından yapıldığı için küpeye 300 veya 400 dolar ödemek istemiyorum.'

'Bu marka yaratıcılığını kesinlikle kaybetti.'





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