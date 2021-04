Hayatımın Rolü

Maite Carranza

Çeviri: Saliha Nilüfer

Günışığı Kitaplığı

200 sayfa

Umut ve hayal gücü varsa gerisi kolay

Saliha Nilüfer çevirisiyle Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan “Hayatımın Rolü”, 12 yaşındaki Olivia’nın çok ünlü bir oyuncu olan annesinin işini kaybetmesiyle başlayan ve içinden çıkılmaz bir hâl alan korkunç sıkıntılarla nasıl baş ettiğini, annesine ve kardeşine destek oluşunu, bir ailenin ‘dibe vurmuşken’ hep beraber nasıl gün yüzüne çıktıklarını muazzam bir anlatımla genç okurlara sunuyor.

Olivia, üzerine beklenmedik biçimde yüklenen dev sorumluluklarla bir yetişkine dönüşüveriyor. Abladan çok anne oluyor kardeşine ve hatta bazen annesine bile… Küçük kardeşini olan bitenden korumak için bir film senaryosu kurguluyor ve herkesi bu oyuna dahil ediyor.

“Her an her şey olabilir” düşüncesini adeta kanlı canlı bir endişeye dönüştüren roman, umudun ve hayal gücünün olduğu yerde de her an her şeyin olabileceğini göstererek, hem iyi hem kötü anlarıyla yaşamın bir bütün olduğunu okura hatırlatıyor. Yazarın 2008’de tüm dünyayı etkisi altına alan büyük ekonomik krizden etkilenerek yazdığı kitap, ekonomik darboğazların ve aile yaşamındaki ani değişikliklerin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini başarıyla gözler önüne seriyor. 12 yaş ve üzeri için uygun olan romanı, her yaştan okurun okumasını tavsiye ederim.

Bir Şey Söyle

Yazan ve Resimleyen: Peter Reynolds

Çeviren: Berrak Kayaoğlu

Altın Kitaplar

40 sayfa

Sen de bir şey söyle!

Kitaplarıyla tüm dünyada ve elbette Türkiye’de de çok sevilen Peter Reynolds, Türkçeye çevrilen son kitabı ‘Bir Şey Söyle’de çok önemli şeyler söylüyor. Kısacık metni ve her bir sayfası farklı tonlarda renklendirilmiş canlı sayfalarıyla iyi bir ‘ilk izlenim’ yaratan kitap, sayfaları çevirdikçe keyfimizi ikiye katlıyor.

4 yaş ve üzeri için şahane bir resimli kitap. Haksızlıkların karşısında olduğumuzu, hoşumuza gitmeyen şeyleri değiştirmek istediğimizi, savaştan değil barıştan yana olduğumuzu ve dünyayı daha yaşanılası bir yer yapmayı hedeflediğimizi söylememiz gerektiğini hatırlatıyor bize. Defalarca okunabilecek bir başucu kitabı…

Birçok çocuğun uyanışına vesile olacağı kadar, içine kapanan ve sustukça susan yetişkinler için de motive edici olur dilerim. Kelimelerimizle, sanatımızla, cesaretimizle, coşkumuzla, yüksek sesle, konuşarak veya yazarak, şiir okuyarak ya da şarkı söyleyerek… Duruşumuzla! Dünyanın sesimizi duymaya ihtiyacı var. O yüzden, sen de “Bir şey Söyle!”

GÖZDEN KAÇMASIN

Birazcık Endişeli

Ciara Gavin

Resimleyen: Tim Warnes

Çeviri: Ayça Aldatma

Meraklı Tilki

32 sayfa

Gelincik; fırtınadan, yağmurdan hatta rüzgârdan bile çok korkuyor. Saklanacak bir yer arıyor hemen kendine… Bir anda çıkıp geliveren ve arkadaşı olan Köstebek ise bunların hiçbirinden korkmuyor. Dahası, yağmur sularında zıplamak, rüzgârda düşüp devrilmek onun için çok eğlenceli. Endişelerle yüzleşme ve onları dostlarımızla paylaşma üzerine sıcacık bir öykü. 3 yaş ve üzeri için…

Orhan Veli-Seçme Şiirler

Resimleyen: Sadi Tekin

Kırmızı Kedi Çocuk

52 sayfa

Orhan Veli’nin unutulmaz şiirlerini, çocuklarla okumak ne büyük keyif. Üstelik Sadi Tekin’in birbirinden güzel illüstrasyonları eşliğinde… Kediler, kuşlar, deniz, balıklar, İstanbul… Hepsi Orhan Veli’nin dizelerinde yeniden hayat buldu. Bir zamanlar ezberleyip zihinlerimize kazıdığımız, bazılarını ise unuttuğumuz o şiirleri şimdi çocuklarımızın okuma zamanı. 7 yaş ve üzeri için…

Doğanın Peşinde-İstanbul’un Doğal Alanlarına Yolculuk

Gökçen Hazen

Resimleyen: Canan Barış

Doğan Egmont

80 sayfa

İstanbul’da gidilecek, gezilecek ve keşfedilecek ne çok yer var! Ama yaşadığımız şehirdeki doğal hayata ne kadar hakimiz? Büyük şehirde yaşamanın yarattığı yanılsamayla varlığından haberdar olmadığımız, olsak da yolumuzu bir türlü düşürmediğimiz nice doğal alanı bu kitapla keşfetme şansına sahip olabilirsiniz. Ailece kuş gözlemine çıkmak, ağaçları tanımak, İstanbul’da yaşayan canlıları öğrenmek için müthiş bir kaynak. ÇEKÜL Vakfı ve Doğan Egmont iş birliğiyle hazırlanan kitabı, her yaştan okura tavsiye ederim.

Zulu-Bir Madagaskar Macerası

Ömür Uzel

Resimleyen: Çağrı Odabaşı

TİMAŞ Çocuk

48 sayfa

Burası Madagaskar’ın en renkli ormanı. Herkesin tüm gün şarkılar söylediği bu ormanda,

İki yakın arkadaş olan zürafa bitti Zulu ve geveze papağan Ayo yaşıyor. Zulu ve arkadaşlarının eğlenceli hikâyesiyle kahkahalar atmaya hazırsanız, macera başladı. Üstelik seri beş kitaptan oluşuyor ve her bir macera birbirinden eğlenceli. Arkadaşlık ilişkilerine değinen öyküler; problem çözme becerileri, eleştirel düşünme gibi önemli başlıklara da dikkat çekiyor. 7 yaş ve üzeri için çok keyifli bir okuma deneyimi…

Dedektif Yavru Maymun

Brian Selznick- David Serlin

Resimleyen: Brian Selznick

Çeviri: Aslı Tohumcu

Çınar Yayınları

194 sayfa

Siz sayfa sayısının 194 olduğuna bakmayın, aslında bu bir resimli kitap. Ama alanında çığır açacak, muazzam bir çalışma. Hugo Cabret ve Buluşu, Kutup Yıldızı kitaplarının yaratıcısı Caldecott ödüllü çizer ve yazar Brian Selznick ve eşi David Serlin, okuru ipuçlarıyla bezeli, siyah beyaz ve büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Beş bölümden oluşan kitapta, yavru maymun kayıp mücevherlerin, bir pizzanın hatta bir uzay gemisinin peşine düşüyor. Ünlü tablolardan sinemanın başyapıtlarına uzanan geniş bir yelpazede müthiş göndermeler ve ipuçlarıyla dolu bu kitaba yetişkinlerin de bayılacağını düşünüyorum.