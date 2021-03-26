Makarna diyeti listesi içerisinde sindirimi kolay ve metabolizmayı harekete geçirecek olan gıdalar yer almaktadır. Makarna diyeti sayesinde istediğiniz forma kavuşabilirsiniz. Makarna diyeti sosyal medyada da en çok paylaşılan diyet listelerinden bir tanesidir.

MAKARNA DİYETİ LİSTESİ: MAKARNA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Makarna diyeti gün gün oluşan diyet listeleri arasında yer almaktadır. Makarna diyeti hem lezzetli hem de bir o kadar da zayıflatıcıdır. Sizler de eğer zayıflamak istiyorsanız makarna diyeti listesini uygulayabilirsiniz. Makarna diyeti şu şekilde yapılır;

Birinci Gün

İlk gün diyetin en önemli günleri arasında yer almaktadır. Sabah kahvaltısı da bu noktada önemlidir. Tereyağı üzerine sürülmüş iki tane ince dilim ekmek ve iki tane mandalina kahvaltı da tercih edebilirsiniz. Kahvaltı da çay ya da kahve şekersiz olacak şekilde tercih etmelisiniz. Kahvaltıyı bu şekilde geçirdikten sonra öğle yemeğinde de 1 tabak makarna tüketmeniz gerekmektedir. 1 tabak makarna ve 1 kase de yağsız salata da tüketebilirsiniz.

İkinci Gün

Diyete alışmanız açısından da ikinci gün son derecede önemlidir. İkinci günün kahvaltısında tereyağı ya da margarin sürülmüş olan iki dilim ekmek ve 2 tane mandalina tüketebilirsiniz. Yanında da yine şekersiz olacak şekilde çay ya da kahve tüketin. İkinci gün de öğle yemeği için yine 1 tabak makarna ve 1 kase yağsız olacak şekilde salata tüketmeniz gerekiyor. Akşam yemeği de yine önemli bir öğündür. Akşam yemeğinde kızarmış yarım tavuk ve 1 kase de isteğe bağlı olarak salata tüketebilirsiniz. Salata tüketmek istemeyenler 1 kase yoğurt da yine tüketebilirler.

Üçüncü Gün

Üçüncü günde de yine aynı şekilde diyete devam etmek son derecede önemlidir. Kahvaltı da tereyağı ya da margarin sürülmüş olan iki tane ince dilim ekmek ve iki tane mandalina. Yanın da yine kahve ve çay şekersiz bir şekilde içmek son derecede önemlidir. Öğlen yemeğinde de yine yağsız olacak şekilde salata ve yanında tabii ki de 1 tabak makarna tüketmeniz gerekiyor. Akşam yemeğinde de vücudun protein ihtiyacını karşılamak açısından 10 tane ızgara köfte ve ekmeksiz az yağlı kıyma tüketmeniz gerekir. Izgarayı isteğe bağlı olarak teflon da ya da ızgara da kızartabilirsiniz.

Dördüncü Gün

Makarna diyetinin en kritik günlerindendir. Dördüncü günde vücut bu diyete artık iyice alışmıştır. Tereyağı ya da margarin sürülmüş olan yine iki tane ince dilim ekmeğin yanında iki tane mandalina tüketebilirsiniz. Yine öğle yemeği öğününde de 1 kase tabak markan ve yağsız salata tüketin. Bu diyet esnasında bol bol su tüketmeyi de ihmal etmeyin. Akşam yemeğine geldikten sonra da 10 tane ızgara köfte pişirebilirsiniz.

Bu diyeti düzenli şekilde uygulamanız gerekmektedir. Oldukça tok tutucu ve kilo verdirici bir diyet olan makarna diyetini yaparken mutlaka su tüketmeye önem göstermelisiniz. Günde en az bu diyet esnasında 2 litre su tüketmeniz zayıflarken vücudun zararlı toksinlerden arınması için son derecede önemlidir.

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Makarna diyeti kısa sürede sonuç almanızı sağlayan bir diyettir. 1 haftada 3 kilo vermek mümkündür.