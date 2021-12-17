Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Makarna tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Hem hızlı hem de lezzetli öğün hazırlamak isteyenlerin favori lezzetlerinden birisi makarna tarifi. Peki, makarna nasıl yapılır? Bütün püf noktalarıyla en kolay ve lezzetli makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
17 Aralık 2021, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğin yanına yakışan makarna tarifi, en kolay yemeklerden birisidir. Peki, makarna nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve kolayca yapabileceğiniz makarna tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
MAKARNA TARİFİ
Makarna malzemeler
Kişi sayısı: 4
- 1 paket makarna
- 5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Sıvı yağ
1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün. Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.
MAKARNA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu eklenmelidir.
Pişen makarnayı soğuk sudan geçirmek, makarnanın sos tutuşunu aynı zamanda lezzetini azaltır.
Makarnayı haşladığınız suyu sos yapımında kullanabilirsiniz.
Uzun ve yuvarlak makarnalarda salçalı ve domatesli sosları tercih edebilirsiniz.
Sos tutma özelliğine sahip olan burgu tarzı diğer makarnalarda ise sebzeli ve akışkan sosları makarnanıza ekleyebilirsiniz.