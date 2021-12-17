Birçok yemeğin yanına yakışan makarna tarifi, en kolay yemeklerden birisidir. Peki, makarna nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve kolayca yapabileceğiniz makarna tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MAKARNA TARİFİ

Makarna malzemeler

Kişi sayısı: 4

1 paket makarna

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

MAKARNA YAPILIŞI

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün. Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.

MAKARNA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu eklenmelidir.

Pişen makarnayı soğuk sudan geçirmek, makarnanın sos tutuşunu aynı zamanda lezzetini azaltır.

Makarnayı haşladığınız suyu sos yapımında kullanabilirsiniz.

Uzun ve yuvarlak makarnalarda salçalı ve domatesli sosları tercih edebilirsiniz.

Sos tutma özelliğine sahip olan burgu tarzı diğer makarnalarda ise sebzeli ve akışkan sosları makarnanıza ekleyebilirsiniz.



