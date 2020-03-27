Misafir ikramlıkları arasında en çok tercih edilen ve pratik bir şekilde yapılan makarna salatası tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için makarna salatası tarifi arıyor ya da makarna salatası nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız"Makarna salatası tarifi, makarna salatası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Makarna salatası tarifi

Makarna salatası malzemeleri

Yarım paket küçük makarna

1 su bardağı mayonez

1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurt

10 adet kornişon turşu

5 adet haşlanmış sosis

1 büyük kavanoz garnitür(havuç, bezelye, patates)

1 küçük konserve mısır

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 avuç çekirdeksiz yeşil zeytin

Tuz

Karabiber

Makarna salatası yapılışı

İlk olarak makarna tuzlu ve hafif yağlı suda haşlanır. Haşlanan makarna süzülür ve ılıklaşması için kenarda bekletilir. Garnitür konservesini açıp süzün. Mısır da aynı şekilde süzülür. Sosisleri haşlayın ve küp küp doğrayın. Yeşil zeytinleri de küçük küçük doğrayın. 1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurt hazırlayın. Maydanoz ve dereotunu güzelce yıkayıp ince ince kıyın. Kornişon turşuları da küçük küçük doğrayın. Şimdi makarna, yoğurt, mayonez, sıvı yağ hariç diğer tüm malzemeleri derin bir tencerede karıştırın. Hazırlanan karışıma yoğurt, sıvı yağ, mayonez, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Üzerine makarnalarda eklenip iyice karıştırın.