Makarna salatası tarifi: Makarna salatası nasıl yapılır?
Makarna hem pratik hem de lezzetli yiyeceklerde. Makarna salatası tarifi ise makarnayı daha lezzetli hale getiren tariflerden. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için makarna salatası tarifi arıyor ya da makarna salatası nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız"Makarna salatası tarifi, makarna salatası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
27 Mart 2020, Cuma 20:17 Son Güncelleme:
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Misafir ikramlıkları arasında en çok tercih edilen ve pratik bir şekilde yapılan makarna salatası tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için makarna salatası tarifi arıyor ya da makarna salatası nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız"Makarna salatası tarifi, makarna salatası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Makarna salatası tarifi
Makarna salatası malzemeleri
- Yarım paket küçük makarna
- 1 su bardağı mayonez
- 1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurt
- 10 adet kornişon turşu
- 5 adet haşlanmış sosis
- 1 büyük kavanoz garnitür(havuç, bezelye, patates)
- 1 küçük konserve mısır
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- 1 avuç çekirdeksiz yeşil zeytin
- Tuz
- Karabiber
İlk olarak makarna tuzlu ve hafif yağlı suda haşlanır. Haşlanan makarna süzülür ve ılıklaşması için kenarda bekletilir. Garnitür konservesini açıp süzün. Mısır da aynı şekilde süzülür. Sosisleri haşlayın ve küp küp doğrayın. Yeşil zeytinleri de küçük küçük doğrayın. 1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurt hazırlayın. Maydanoz ve dereotunu güzelce yıkayıp ince ince kıyın. Kornişon turşuları da küçük küçük doğrayın. Şimdi makarna, yoğurt, mayonez, sıvı yağ hariç diğer tüm malzemeleri derin bir tencerede karıştırın. Hazırlanan karışıma yoğurt, sıvı yağ, mayonez, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Üzerine makarnalarda eklenip iyice karıştırın.