Makarnalar | Çocuklar için oyunlar
Makarnalar oyunu Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklemeye yardımcı olur.
02 Kasım 2021, Salı 14:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon gelişimini desteklemek için makarnalar oyunu
MALZEMELER
Birkaç boru makarna, oyun hamuru ve birkaç tahta çubuk (pipet de olur) / Yaş 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla beraber oyun hamurunu genişçe bir yüzeye yayınız. Sırası ile çubukları diziniz. Çocuğunuzdan makarnaq1ları üst üste çubuklara dizmesini isteyiniz.
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