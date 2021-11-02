Makarnalar | Çocuklar için oyunlar

Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon gelişimini desteklemek için makarnalar oyunu

MALZEMELER

Birkaç boru makarna, oyun hamuru ve birkaç tahta çubuk (pipet de olur) / Yaş 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber oyun hamurunu genişçe bir yüzeye yayınız. Sırası ile çubukları diziniz. Çocuğunuzdan makarnaq1ları üst üste çubuklara dizmesini isteyiniz.