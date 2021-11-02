Etkinlik Rehberi Makarnalar | Çocuklar için oyunlar

Makarnalar | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Makarnalar | Çocuklar için oyunlar

Makarnalar oyunu Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklemeye yardımcı olur.

02 Kasım 2021, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon gelişimini desteklemek için makarnalar oyunu 

MALZEMELER

Birkaç boru makarna, oyun hamuru ve birkaç tahta çubuk (pipet de olur) / Yaş 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber oyun hamurunu genişçe bir yüzeye yayınız. Sırası ile çubukları diziniz. Çocuğunuzdan makarnaq1ları üst üste çubuklara dizmesini isteyiniz.

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