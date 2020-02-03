Makaron tarifi gün içinde hemen yapabileceğiniz bir tarif değil. Hazırlıklarınızı önceden yapmanız gereken makaron tarifi, bütün hazırlıklar bittikten sonra evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Sevdiklerinize makaron yapmak istiyorsanız ve makaron nasıl yapılır merak ediyorsanız "makaron tarifi, makaron nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Makaron tarifi

Makaron malzemeleri

- 75 gram yumurta akı (2 gün önceden dolapta bekletilmeli, bayatlamış olmalı)

- 75 gram toz badem

- 150 gram pudra şekeri (katkısız)

- 30 gram toz şeker

- 10 gram şekersiz kakao

- 1 çay kaşığı tuz

Makaron ganaj kreması için:

- 100 gr sütlü çikolata

- 100 gram krema

Makaron yapılışı:

İlk olarak ganaj kreması hazırlanır. Sıvı krema tencereye alınır ve kaynamaya başlayınca çikolatalar ilave edilir. Eriyene kadar kısık ateşte kaynatılır. Sıvı olan krema, dolaba kaldırıldığında yoğunlaşacaktır.

Makaronlar hazırlarken ilk olarak yumurta akı bir fiske tuz ile cam kasede düşük ayarda çırpılır. Köpüklenme olunca, toz şeker, 5 sefer de ilave edilir. Yüksek devirde traş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edilir. (bu kısımda gıda boyası ile renklendirme yapabilirsiniz) Birlikte Robottan ve elekten geçirilen badem, kakao ve pudra şekerinin yarısı yumurta akına eklenir ve alttan üste doğru aklar ezilmeden hassas hareketlerle karıştırılır. Daha sonra diğer yarısı eklenir ve aynı şekilde karıştırılır. Sıkma poşetine doldurulan makaron karışımı yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm aralıklarla şişe kapağı büyüklüğünde sıkılır ve 30 dakika kurutulur. Önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 15 dakika pişirilir. Soğuyunca yerinden çıkartılır ve eşleştirilir. Aralarına ganaj kreması sürülür ve 1 gün sonra servis yapılır.