Türkiye Makas terörü dehşeti yaşattı! 8 kişi yaralı

Makas terörü dehşeti yaşattı! 8 kişi yaralı

Türkiye

Makas terörü dehşeti yaşattı! 8 kişi yaralı

İstanbul'da Şile yolunda trafikte makas atarak ilerleyen bir araç, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye’de Şile Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre 07 ATM 725 plakalı Volkswagen marka otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği sırada aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla attı.



Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Zilal Çil, Kardelen Küçükpişkin, Mustafa Göç, İhsan Göç’ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazaya tanık olan sürücü Erkan Çoban ile beraberindeki sağlık çalışanı nişanlısı da yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne demek bu?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İnsan nasıl bu kadar çürür?
Şirin Sever
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den ana sınıflarıyla ilgili flaş adım! Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için...