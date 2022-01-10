Türkiye Makasçı taksiciye ceza yağdı!

Makasçı taksiciye ceza yağdı!

Türkiye

Makasçı taksiciye ceza yağdı!

Yolda makas atarak ilerleyen ve hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan taksici yakalandı. Taksi şoförüne toplamda 2 bin 19 lira para cezası kesildi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Eski Edirne Asfaltı üzerinde 9 Ocak öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen taksici ihbarı üzerine üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Öte yandan makasçı taksici arkasındaki bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

TAKSİCİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliğince taksi şoförünün Bilal K. olduğu tespit edildi. 

Polis ekiplerince yakalanan şoföre, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" suçundan bin 823, "Önünde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" suçundan 196, toplamda 2 bin 19 lira para cezası kesildi.

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