Makasçılara 35 milyon lira ceza kesildi!
İstanbul'da 2021 yılının başından beri trafikte tehlikeli araç süren ve makas atan sürücülere toplamda 35 milyon ceza kesildi.
09 Kasım 2021, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 01.01.2021 - 08.11.2021 tarihleri arasında makas atarak ve tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimler yaptı.
Takipli ya da sabit yapılan denetimlerde, 'Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek' suçundan 27 bin 388 sürücüye toplam 8 Milyon 599 bin 832 lira, makas atarak trafikte ilerleyen 19 bin 946 sürücüye 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.
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