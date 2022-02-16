Survivor All Star’da Mert Öcal ve Sude arasında yaşanan gelişmelerin ardından Makbule Karabudak ismi yeniden gündeme geldi. Survivor’da yarıştığı dönemde evli olan ve sonrasında ise eşinden ayrılarak Şakalakoğlu soyadını kullanan Survivor Makbule, Mert ve Sude ile ilgili bölümlerin yayınlanmasının ardından Mert Öcal’ı takipten çıktı…

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Makbule Şakalakoğlu henüz ilkokuldayken üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Anadolu Lisesi’nde okuyan Survivor Makbule, lise hayatı boyunca 4 yıl basketbol oynadı.

Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünde tamamlayan Makbule Karabudak, üniversitedeyken okulun bayan hentbol takımında oynadı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atanan ve ebeliğin yanı sıra pilates ve fitness ile ilgilenen Makbule Karabudak, Survior 2020 yarışmacıları arasında yer aldı.

MAKBULE KARABUDAK MERT ÖCAL’IN SEVGİLİSİ Mİ?

Boşandıktan sonra Şakalakoğlu soyadını kullanan Survivor Makbule iddialara göre uzun süredir birlikteler. Nisa Bölükbaşı ile yakın arkadaş olan Makbule Şakalakoğlu, Survivor All Star’da yayınlanan görüntülerin ardından sosyal medyada Mert Öcal’ı takipten çıktı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları hesabından sildi.

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın Sude’ye Sevgililer Günü’nde çiçek vermesi ve Sevgililer Günü’nü kutlamasının ardından büyük tepki göstermiş ve Sude’ye "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" diyerek serzenişte bulunmuştu.

Makbule Şakalakoğlu’da Nisa’nın bu görüntülerinin yayınlanmasının ardından Instagram hesabında Nisa’ya sarıldığı fotoğrafını paylaşarak, arkadaşına destek verdi.