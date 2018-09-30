Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi. Yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yüzde 34,09'u oy kullandı.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

TARİHİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Referanduma katılan nihai seçmen sayısı henüz açıklanmadı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu istişari referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

"Tarihi" olarak nitelendirilen referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izledi.

REFERANDUM GEÇERSİZ OLDU

Ülkenin resmi adının Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’nden “Kuzey Makedonya’ya değiştirilmesi dahil birkaç anayasal değişikliğin onaylanacağı referanduma seçmenlerin sadece yüzde 34’ü katılınca referandum iptal edildi.

Referandumun başarısız ilan edilmesinin ardından referandum karşıtı Makedonlar, sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Edinilen resmi olmayan verilere göre yaklaşık 635 bin kişi oy kullandı. Başarısız referandumun ardından Başbakan Zaran Zaev, parlamentodan güvenoyu alamazsa Makedonya erken seçime gidecek.

Yunanistan ile yıllardır anlaşamadıkları isim problemin çözümünü isim değiştirmekte bulan resmi adıyla Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’nin adı, referandumla birlikte “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilecekti. Bunun karşılığında da Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği süreci başlatılacaktı.

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