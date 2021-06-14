Maker adlı ilk elektrikli uçan taksi duyuruldu
ABD'de üretilen ilk elektrikli uçan taksi Maker’ın tanıtımı yapıldı. Saatte 240 kilometre hızla uçması beklenen Maker, bir saat süren yolculuğu 5 dakikaya indirecek.
14 Haziran 2021, Pazartesi 10:28 Son Güncelleme:
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ABD'de Archer Aviation şirketi ilk elektrikli uçan taksi Maker’ı tanıttı. Tanıtımda uçan taksinin simülasyon görüntüleri de paylaşıldı. İki kişilik hava aracı saatte 240 kilometre hızla uçabilecek.
Uçan taksi Maker'ın yoğun trafikte 60 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya kadar indirmesi hedefleniyor. 30 kilometrelik yolculuk da 70 dolara mal olacak.
Henüz test aşamasında olan aracın 2024 yılına kadar Amerikan Federal Havacılık idaresinden sertifika alması bekleniyor.