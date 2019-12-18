Maket anne iş başında

Japonya'da yaşayan Fuki Sato, bir yaşındaki oğlunun yanından ağladığı anda ağlamaya başlayınca çözüm üretmeye karar verdi. Bulduğu yöntem ise herkesi şaşırttı. İki adet maketini yaptıran anne bulduğu bu yöntemle oğlunu tek bırakmamış oldu ve işlerini yapmak için kendine zaman yarattı.

Japonya’da Fuki Sato adlı anne, işlerini yaparken veya ortalıkta görünmediği zamanlarda bir yaşındaki küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu, iki karton maketini yaptırdı. Maketlerden birinde otururken diğerinde ayakta görünüyordu. Oyun oynarken, kafasını çevirdiğinde annesini gören ufaklık neşeyle oynamaya devam ediyordu. Bu anların görüntülerini Fuki Sato’nun eşi çekip paylaştı. İki milyon kişinin izlediği görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri maketleri ‘korkunç ve sahtekarca’ bulurken çoğu anne “Çok zekice çözüm” diyerek anneyi tebrik etti.