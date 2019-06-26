Makinist çarptığı yayayı trenle ambulansa götürdü

Kızılpınar Mahallesi’nde raylarda yürüyen Serkan Ç’ye yolcu treni çaptı.

Makinist, yaralanan Serkan Ç’yi trene taşıyarak BSH Kavşağı’na sevk edilen ambulansa götürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serkan Ç’nin, dalgın olduğu için trenin geldiğini fark etmediğini ifade ettiği belirtildi.

AA