Makyaj çantaları tehlike saçıyor
Makyaj çantaları, özen gösterilmediğinde sağlığı tehdit eden en tehlikeli bakterilerin yuvası oluyor. Güzelleşirken farkında olmadan hastalık kapabiliriz.
Hemen hemen her kadın makyaj çantası kullanıyor. Peki temizliğine ne kadar dikkat ediyorsunuz?
Makyaj çantalarına gereken özen gösterilmezse maalesef sağlığımızı bozuyor. Çantamızda bulunan hangi kozmetik ürünü neye sebep oluyor? İşte cevapları...
✔Tek kullanımdan sonra her 10 makyaj ürününden dokuzunda bakterilere rastlanıyor.
✔Rujların yüzde 56’sı ve dudak parlatıcılarının yüzde 55’inde gıda zehirlenmesinin nedeni olan ‘staphylococcus’ bakterisine rastlanıyor.
✔Her 10 rujdan birinde koli basili var.
✔Aynı bakteri rimellerin yüzde 69’unda, göz kalemlerinin yüzde 77’sinde de görülüyor.
✔Makyaj süngerlerinin yüzde 57’sinde mantar var.
✔Rujların yüzde 37, göz kalemlerinin yüzde 28’inde de mantar görülüyor.
✔Bakteri oluşumuna malzemelerin iyi temizlenmemesi ve kullanım tarihlerinin geçmesi yol açıyor.