Otobüste yapılan aramada 3 kilo esrar bulundu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, sürücüsü İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği ’Sezar’ ile arama yapıldı. ’Sezar’, yolculardan Serpil E’in (29) yanında tepki verdi. Bunun üzerine Serpil E.’in el çantası arandı. Serpil E.’in, içinde makyaj malzemelerinin de olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Serpil E., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA



