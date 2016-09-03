Makyaj malzemeleri nasıl temizlenmeli?

Makyaj ürünleri alırken gösterilen titizlik kadar malzemelerin temizliğine de titizlik göstermek büyük önem taşıyor.Sünger ve fırça gibi malzemeler üzerlerinde biriken artıkları hızlı bir şekilde bakteriye dönüştürür. Kozmetik mağazalarında malzeme temizliği için satılan solüsyonlar, makyajda hijyenin vazgeçilmez ürünüdür. Bu solüsyonları, bir kabın içine bir miktar döküp fırçaları içinde birkaç dakika bekletmek hijyen için yeterli olacaktır. Eğer bu solüsyonlara sahip değilseniz katı sabunlar en iyi temizleyicidirler. Sünger ya da fırçaları katı sabun üzerinde gezdirerek tüm boya kalıntılarını giderebiliriz.Ve stick fondötenler için de bir uyarı. Eğer bu fondötenleri kullanıyorsanız kesinlikle direkt yüzünüze sürerek kullanmayın. Fondöten temizlense bile yeterli hijyen sağlanamaz. Ayrıca, tüm malzemeleri (fondöten-ruj-far-allık) fırça yardımı ile kullanırsanız daha dayanıklı olacaktır.Kişisel malzemelerinizde kalemleri temizlemek içinse her kullanımda biraz açma yolunu seçebilirsiniz.Ruja gelince… Eğer stick ruj kullanıyorsanız ruju üstünden silerek temizliği sağlayabilirsiniz. Fırçalı ruj kullanıyorsanız da tıpkı diğer fırça malzemelerinde olduğu gibi aynı yöntemle temizleyebilirsiniz.Makyajda önemli noktalardan biri de kişiye özel malzemedir. Her kişinin kendine ait malzemesi olmalı ve başkalarıyla paylaşmamalıdır. Bunun en önemli nedeni uçuk, arpacık gibi kolay bulaşabilen hastalıkları bir başkasına malzemeler aracılığıyla taşımamaktır. İşte kişisel makyajda da herkesin kendi malzemesini kullanması bu nedenle önemlidir.