Makyaj sanatçısı Wendy Rowe Max Factor ailesine katıldı

Kariyerinde Burberry, Bobbi Brown, Chanel, Gucci, Hermes, MAC, Revlon, Almay, Max Factor, Prada, Estee Lauder, Herve Leger, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Lanvin ve Rachel Roy gibi prestijli makyaj markalarla çalışan Wendy Rowe, Vogue (Birleşik Krallık, Fransa, Amerika, Japonya, Rusya, Çin ve Almanya), i-D Allure, Numero, W, InStyle, Elle ve V gibi sektörün önde gelen moda ve güzellik dergileri ile işbirliği yaptı. Rowe’un çalıştığı fotoğrafçılar arasında ise Camilla Åkrans, Inez & Vinoodh, Mario Testino, Patrick Demarchelier ve Hedi Slimane bulunuyor.

Wendy Rowe aynı zamanda Sienna Miller, Nicole Kidman, Kate Hudson, Lea Seydoux, Milla Kunis, Haley Bennett, Elle Macpherson, Eva Green, Cameron Diaz, Olivia Palermo, Olivia Wilde, Gisele Bündchen, Suki Waterhouse, Cara Delevingne, Rosie Huntington-Whiteley, Anja Rubik ve Diane Kruger gibi dünyaca ünlü isimlerle de çalıştı.

Burberry’nin makyaj ürünleri için Sanat Danışmanlığı yapan Wendy Rowe, son 15 yıldır Burberry defilelerinde de görev alıyor. Markanın makyaj ürünleri geliştirme sürecinde de rol oynayan sanatçı, yıllardır bu ürünleri inceleyen popüler videolar hazırlıyor.

Wendy Rowe, Max Factor bünyesine katılması hakkında “Dünya çapında gelmiş geçmiş en ünlü kozmetik markalarından birinin günümüz kadını için kendini yeniden tasarlama sürecinde yer alarak, hem erişmesi hem de kullanımı kolay yeni ürünler yaratabileceğim için çok heyecanlıyım. Kariyerim boyunca tüm dünyadaki kadınların ihtiyaçlarının zaman içerisinde gelişip değiştiğine şahit oldum. Artık kadınların yeni ve güncel çözümlere ihtiyacı var ve bunları geliştirecek olan da biziz. Max Factor’un geleceğini düşünmek bana heyecan veriyor; sonuçta makyaj, insanların güzel görünmesi ve kendilerini iyi hissetmesi demek” diye konuşurken Max Factor Küresel Başkan Yardımcısı Sheila Chaiban ise sanatçı hakkında şunları söyledi: “Wendy’i Max Factor ekibinin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyuyor ve kendisiyle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Makyaja olan tutkusu ve kadınların istediklerini en basit şekilde elde etmelerinde onlara nasıl yardım edebileceğini çok iyi bilmesi, Wendy’yi tam da bizim aradığımız iş ortağı yapıyor. Onun taze ve modern bakış açısı ile makyaj sanatçılığı dünyasına dair engin birikiminden yararlanabilmeyi dört gözle bekliyoruz.”