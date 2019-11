Makyaj trendlerine yeni bir yorum

Sebile Ölmez’in makyaja duyduğu aşkı ve tutkuyu yansıttığı özel seride 2 farklı far paleti ile 3 renk alternatifine sahip likit mat ruj yer alıyor. Sebile Ölmez’in favori renklerinden oluşan mor ve sıcak karameli de tasarımlarına yansıtan yepyeni koleksiyon makyaj trendlerine bambaşka bir yorum getiriyor.

Gece ve gündüz makyajı için far paletleri

Koleksiyonun iki far paletinden biri olan Day 2 Day, günlük makyajın vazgeçilmezi olan 18 renk seçeneğiyle paletteki her rengi favori renginiz kılıyor. Day 2 Day far paletinde, mat renklerin yoğunlukta olduğu yüksek pigmentli tonların yanı sıra, gündüz ışıltısını sevenler için de üç parıltılı renk seçeneği bulunuyor.

Night 2 Night, far paletinde ise hem ışıltılı hem mat 18 renk tonu yer alıyor.

Likit ve mat rujlar

Koleksiyonda yer alan Venus Kiss, Get Noticed ve Reborn likit mat rujlar, hem günlük makyajınızda hem de gece makyajınızda kullanabileceğiniz üç farklı seçeneği ile her zevke ve tercihe yönelik alternatifler sunuyor.