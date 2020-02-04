Makyaj uzmanları açıkladı: Allık nasıl sürülür?

Allık, daha canlı ve sağlıklı görünmenizi sağlayacak bir makyaj malzemesi. Ancak allık sürmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. Allık uygularken bir yanağınıza fazla bir yanağınıza az sürüyor olabilirsiniz. Ya da aşırıya kaçıp yanaklarınızın 'tokatlanmış' gibi görünmesine de neden olmuş olabilirsiniz. Makyaj uzmanları, doğru allık sürmenin püf noktalarını Today'e anlattı. Makyaj uzmanlarının rehberliği ile daha uzun süre canlı ve doğal bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Allık türleri

Fondöten ve göz farı gibi, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç allık türü var.

Toz allık: Bu popüler allık formülü yağlı cilde sahip olanlar için iyi bir tercihtir. Allık fırçasıyla kolaylıkla yüze uygulanabilir. Ünlü makyaj sanatçısı Gilbert Soliz, 'Tozlar için doğal fırçalar pürüzsüz ve kesintisiz bir uygulama sağlar' diyor.

Bu popüler allık formülü yağlı cilde sahip olanlar için iyi bir tercihtir. Allık fırçasıyla kolaylıkla yüze uygulanabilir. Ünlü makyaj sanatçısı diyor. Krem allık: Nemli formülleri ile bilinen krem ​​allıkların uygulanması için herhangi bir alet gerekmez. Ünlü makyaj sanatçısı Anton Khachaturian , 'Kremler parmaklarınızın ucuyla uygulandığında ve daha sonra karıştırıldığında en iyi şekilde çalışır. Ellerinizdeki sıcaklık bu ürünü sorunsuz bir şekilde harmanlayacaktır' diyor.

Nemli formülleri ile bilinen krem ​​allıkların uygulanması için herhangi bir alet gerekmez. Ünlü makyaj sanatçısı , diyor. Jel allık: Suya dayanıklı bir görünüm elde etmek istiyorsanız, jel allıklar idealdir. Priv sanat direktörü William Edward, nemli bir makyaj süngeri ile jel allık uygulanmasını öneriyor.

Allık fırçası seçimi

Al yanaklar makyaj seçiminizde en üstte yer alıyorsa, fırçalara yatırım yapmanız gerekir. Temel bir allık fırçası herhangi bir toz ürünle iyi çalışabilir, ancak içeriden gelen bir parıltı oluşturmak için kullanabileceğiniz tek araç değildir. William Edward şu bilgileri veriyor:

Herkesin kendi tekniği var. Rengi yanaklara ve kulağın ortasına doğru hafifçe süpürmek için küçük bir fan fırçası kullanmayı tercih ediyorum. Bu ne kadar allık kullanacağınızı kontrol etmenizi sağlar. Daha fazla renk oluşturmak için uygulamaya devam edin. Makyaj süngeri herhangi bir sert çizgiyi düzeltmenize yardımcı olur.

Krem çeşitleri gibi bazı allık formülleri, en iyi parmak uçlarınızla uygulanır ve daha sonra karıştırılır. Kontur için allık kullanıyorsanız, açılı bir fırça tercih etmelisiniz.

Gilbert Soliz ise şunları söylüyor:

Geleneksel bir pudra allık kullanıyorsanız, fondöten ayarlandıktan sonra uygulanmalıdır. Cildin içine emilmesini ve düzensiz görünmesini önlemek için allık yüz pudrası üzerine uygulanır. Genellikle kontür veya bronzlaştırıcıdan sonra uygulanır.





Anton Khachaturian, her kuralın bir istisnası olduğunu belirterek, 'Krem kullanıyorsanız, pudradan önce uygulayın' diyor.

Allık gün boyu yüzünden silineceği için, makyajın en sonunda sürmek daha uygun olur. Makyajın uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız, sabitleyici sprey kullanabilirsiniz.

Allık nasıl uygulanmalı?

Doğru uygulandığında allık cildinizin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Bu da daha genç görünmenizi sağlar. Ayrıca kontür uygulaması arasında mükemmel bir doğal geçiş sağlar. Uzmanlar iki farklı şekilde allık sürme yöntemini açıkladılar: Biri temel allık uygulaması, diğeri bronzlaştırıcı bir dokunuş.

Temel allık uygulaması

1- Görünümüzü seçin: Hangi stili veya bitişi oluşturmaya çalıştığınıza karar vererek işe koyulun. Ardından, uygun formülü (toz, krem, sıvı) ve aracı (fırça, sünger, parmak uçları) seçin.

2-Makyaj büyüsü yapın: Allık uygulamak basit. Gülümseyin ve elmacık kemiklerinizden kulaklarınıza doğru süpürme hareketi uygulayın.

3-Kalıcı hale getirin: Sabitleme spreyi işe yarayabilir. Ancak tozlar oldukça uçucudur. Biraz daha uzun süre dayanması için her zaman biraz sabitleyici pudra kullanabilirsiniz.

Bronzer ile allık uygulaması

Ünlü makyaj sanatçısı Ashlee Glazer, muhteşem bir parıltı için birkaç basit numara paylaştı.

Cilde mat bronzlaştırıcı ile sıcak bir kontur vererek başlayın. Alından başlayarak geriye doğru "3" şekli oluşturun ve elmacık kemiklerinin altına ve çene çizgisinin etrafına sürün.

Dış kenarlara değdirerek taze ve doğal görünmesini sağlayın. Bu sayede yüzünüzü şekillendirebilirsiniz.

İki parmağınızı kılavuz olarak burnunuzun yanına yerleştirin ve parmağınızın dışından başlayarak allık uygulayın. Bu, elmacık kemiklerinizin üstüne çıkmasını sağlar ve size ince ve tatlı görünen güzel bir vurgu verir.



