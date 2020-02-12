Makyaj yapan hamilelerin çocukları daha şişman oluyor

Alman bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, makyaj yapan anne adaylarının şişman çocuklara sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu iddia etti. Araştırmacılar, ruj ve fondöten gibi makyaj malzemelerinde kullanılan kimyasalların plesenta yoluyla bebeğe geçebileceğini konusunda hamileleri uyardı.

Genleri bozuyor

Leipzig'deki Helmholtz araştırma enstitüsünden Dr. Tobias Polte liderliğindeki araştırma ekibi, 629 annenin idrar örneklerinde butil paraben (BuP) seviyelerini ölçtü. Butil paraben (BuP) gıda tüketimini düzenlemeye dahil olan genleri bozuyor. Butil paraben seviyeleri yüksek olanların, aşırı kilolu çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksek olduğu tespit edildi.





Kız bebekler daha kilolu olabilir

Çalışmada, özellikle de kız çocuklarının 8 yaşına kadar aşırı kilolu olma olasılığının daha yüksek olduğu iddia edildi. Peki bu nasıl oluyor?

Sindirilen BuP, farelerde gıda tüketimini düzenleyen genleri bozdu. Kadınların dörtte biri parabenin az bulunduğu kozmetik ürün kullansı da, idrarlarında parabenlerden kaçındığını söyleyen kadınlarda üç kat daha yüksek paraben seviyesi olduğu görüldü.





Paraben hangi ürünlerde var?

BuP, anti-bakteriyel ve fungisidal özelliklere sahip olduğu için koruyucu olarak kullanılan bir kimyasal. Ruj veya fondöten gibi çoğu uzun ömürlü makyaj ürünlerinde var.

BuP, kozmetik, deodorant, nemlendirici ve şampuanların yanı sıra gıda ürünleri de dahil olmak üzere birçok güzellik ürününde bulunan bir paraben türü.

Parabenler insan vücuduna yutma veya cilt emilimi yoluyla girer ve idrar, kan ve anne sütünde yaygın olarak tespit edilebilir.

Parabenden tamamen kaçınmak mümkün değil, kullanımı çok yaygın. Uzmanlar, hamilelerin paraben içeren kozmetik bileşiklerinden kaçınmalarını tavsiye ediyor.