Ayların birincisi kabul edilen, İslam dinine gönülden bağlı olan insanların en değer verdiği ay olan Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının ilk günleriyle birlikte bazı sorulara da cevap aranmaya başlandı. Bunlardan ikisi ise "Makyaj yapmak ve saç boyatmak orucu bozar mı?" şeklinde...

MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu soruya verdiği cevap şu şekilde: Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.