Makyaja yeni başlayanlar için ipuçları

Makyaja yeni başlarken hangi ürünleri edinmeniz gerektiği konusu bir hayli önemlidir. Alacağınız ürünlerin çok pahalı olmamasına dikkat edin. Kozmetik dünyasında “drugstore” olarak adlandırılan, sizi maddi olarak çok yormayacak ama fiyat kalite performansı olarak tatmin edebilecek ürünleri tercih edin.Ten ürünlerinde çok yoğun yapılı olmayan BB kremler ilk etapta çok daha etkili olur. Fondöten tercihi yapacaksanız renginin cilt teninizle aynı renk olmasına özen gösterin. Yağlı ciltler şeffaf bir pudra alarak parlamaların önüne geçebilirler.Far olarak çok renkli ürünlerden kaçınmak palyaçoya dönme riskini azaltır. O nedenle toprak tonları içeren dörtlü far paletleri makyaja yeni başlayanların ihtiyacına cevap verebilecek ürünlerdir. Eyeliner uygulaması zor olan ürünlerden biridir, o nedenle başlangıç için göz kalemi almak çok daha güzel sonuçlar almanızı sağlar. Rimelde ise nasıl kirpikler sevdiğinize bağlı bir tercih yapabilirsiniz. Kirpikleriniz zayıfsa dolgunluk vadeden rimelleri, kısa ise uzunluk vadeden rimelleri tercih edebilirsiniz.Makyaja yeni başlayanlar kullanımı zor olan koyu renkli ve mat rujlardan kaçınmak gerekir. Son iki dönemdir nude rujlar çok moda. Dudak renginize uygun nude rujları tercih edebilirsiniz.Eğer yeni başlıyorsanız bu tarz ürünler makyajınızın olmazsa olmazı değildir. Fakat eğer kullanmak istiyorsanız risk faktörü taşımayan şeftali tonlu allıkları ve toz yapıdaki ürünleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Mümkün olduğunca kontör uygulamaktan kaçınmanızda fayda var.Bu aşamada fırçalara bile ihtiyacınız yok. Mümkünse ellerinizle uygulayabileceğiniz ürünler tercih ederseniz bu durum sizi hem çantanızdaki kalabalıktan hem de bütçenize açtığınız büyük yaralardan kurtarır.(hthayat)