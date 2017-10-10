Makyajda sonbahar etkisi

İşte sonbahar renkleri...

İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt verenı KIKO Milano’nun geniş ürün yelpazesi ile sonbahar mevsimi makyajlara da yansıyor.’nun far ve göz kalemleri, sonbahar etkisinin hakim olduğu makyajlara ilham kaynağı oluyor.