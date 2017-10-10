Makyajda sonbahar etkisi
Makyajda sonbaharın etkisini hissetmek ve hissettirmeniz için kahverengi tonlarını ön planda tutabilirsiniz
İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano’nun geniş ürün yelpazesi ile sonbahar mevsimi makyajlara da yansıyor.
KIKO Milano’nun far ve göz kalemleri, sonbahar etkisinin hakim olduğu makyajlara ilham kaynağı oluyor.
KIKO Milano’nun far ve göz kalemleri, sonbahar etkisinin hakim olduğu makyajlara ilham kaynağı oluyor.