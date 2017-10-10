Makyajda sonbahar etkisi

Makyajda sonbaharın etkisini hissetmek ve hissettirmeniz için kahverengi tonlarını ön planda tutabilirsiniz

10 Ekim 2017, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Makyajda sonbahar etkisi
İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano’nun geniş ürün yelpazesi ile sonbahar mevsimi makyajlara da yansıyor.

KIKO Milano’nun far ve göz kalemleri, sonbahar etkisinin hakim olduğu makyajlara ilham kaynağı oluyor.

İşte sonbahar renkleri...


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