Makyajınıza tek dokunuşta veda edin

Her cilt yapısına uygun Uni Care makyaj temizleme mendilleri cildi makyajdan kolayca arındırırken kadınların canlı bir cilde kavuşmasını sağlıyor.Uni Care makyaj temizleme mendillerinin Anti Aging ve Refreshing olmak üzere 2 farklı çeşidi bulunuyor.Uni Care Makyaj Temizleme Mendili Anti Aging, cildi makyajdan arındırırken anti aging özelliği ile ciltteki yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Uni Care Refreshing, cildin mineral ihtiyacını karşılarken, aynı zamanda cilde canlı bir görünüm kazandırıyor.13.50 TL