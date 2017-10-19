Makyajınızı temizledikten sonra da cildinizin ışıldaması için…
İçeriğindeki inci pigmentleriyle ışığı yansıtarak cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olan yeni Clinique Even Better GlowTM Işıltı Veren SPF 15 Fondöten sayesinde cildiniz dikkat çekici bir parlaklığa sahip olacak.
Yeni Even Better GlowTM Işıltı Veren SPF 15 Fondöten cilde anında ve - düzenli kullanımla birlikte - kalıcı ışıltı sağlar.
İçeriğindeki inci pigmentleriyle ışığı yansıtarak cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, cilde sağlıklı bir görünüm ve doğal bir parıltı verir. Arındırıcı ve aydınlatıcı bileşenler zaman içerisinde makyajsızken bile ciltteki renk farklarını düzeltmek ve cilt tonunu düzenlemek için çalışır.
Hafif-orta kapatıcılıktadır. Tüm cilt tiplerine uygundur. Dermatologlarımızın cilt bakımına dair bildiği her şey makyaja da aktarılıyor:
İçeriğindeki inci pigmentleriyle ışığı yansıtarak cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, cilde sağlıklı bir görünüm ve doğal bir parıltı verir. Arındırıcı ve aydınlatıcı bileşenler zaman içerisinde makyajsızken bile ciltteki renk farklarını düzeltmek ve cilt tonunu düzenlemek için çalışır.
Hafif-orta kapatıcılıktadır. Tüm cilt tiplerine uygundur. Dermatologlarımızın cilt bakımına dair bildiği her şey makyaja da aktarılıyor:
- Cilt yapısını ve aydınlığını anında ve zamanla geliştirir.
- Cilt tonunu,noktaları ve renk problemlerini düzeltmeye yardımcı olur.
- Uzun süre kalıcıdır.
- Ter, nem ve suya dayanıklıdır.
- Yağsızdır.