Makyajınızı temizledikten sonra da cildinizin ışıldaması için…

Cilt yapısını ve aydınlığını anında ve zamanla geliştirir.

Cilt tonunu,noktaları ve renk problemlerini düzeltmeye yardımcı olur.

Uzun süre kalıcıdır.

Ter, nem ve suya dayanıklıdır.

Yağsızdır.

Yeni Even Better GlowTM Işıltı Veren SPF 15 Fondöten cilde anında ve - düzenli kullanımla birlikte - kalıcı ışıltı sağlar.İçeriğindeki inci pigmentleriyle ışığı yansıtarak cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, cilde sağlıklı bir görünüm ve doğal bir parıltı verir. Arındırıcı ve aydınlatıcı bileşenler zaman içerisinde makyajsızken bile ciltteki renk farklarını düzeltmek ve cilt tonunu düzenlemek için çalışır.Hafif-orta kapatıcılıktadır. Tüm cilt tiplerine uygundur. Dermatologlarımızın cilt bakımına dair bildiği her şey makyaja da aktarılıyor:Clinique Even Better GlowTM Işıltı Veren SPF 15 Fondöten'ün 8 rengi bulunuyor. 30ml'si 159 TL.