Makyajsız görüntülenen Sertab Erener sinirlerine hakim olamadı

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener havalimanında aracını beklerken görüntülendi. Makyajsız bir şekilde olan ve yorgun görünen Erener görüntü almak isteyen gazetecilere sinirlendi.

"Beni Çekemezsiniz"

Görüntü almaya çalışan muhabirleri yanına çağıran Sertab Erener sinirlerine hakim olamadı. "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin." diye tepki gösteren sanatçı "Önce gelip benden fotoğraf isteyin" dedi.