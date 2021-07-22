Malaga pasta tarifi ve yapılışı: Malaga pasta nasıl yapılır?

Çikolatayla yapılan en güzel lezzetlerden birisi olan Malaga pasta tarifine hayran kalacaksınız. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız Malaga pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MALAGA PASTA TARİFİ

Malaga pasta malzemeleri

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 kahve fincanı süt

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Malaga pasta muhallebi için

500 ml süt

1 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket krem şanti (Soğuduktan sonra)

Ganaj için

200 gram bitter çikolata

200 gram krema

İri kıyılmış fındık

Malaga pasta üzeri için

80 gram eritilmiş beyaz çikolata

Malaga pasta yapılışı

Bir kabın içine süt, şeker ve vanilyayı ekleyip 1-2 dakika kadar çırpın. Karışıma yumurtaları ilave edip tekrar çırpın. Yaklaşık 3 dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın. Oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin ile tepsinin altını ve kenarlarını yağlayıp karışımı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin ve fırından alıp soğumaya bırakın. Malaga pasta muhallebisi için; sütü, unu, şekeri ve vanilyayı bir tencereye alıp orta ateşte iyice pişirin. Pişen muhallebiyi soğuması için arada bir karıştırın. Muhallebi soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyip iyice çırpın. Malaga pasta ganaj sosu için kremayı ısıtın. Isınan kremaya küçük küçük doğranmış bitter çikolatayı ekleyip karıştırın. Keki eşit bir şekilde kestikten sonra muhallebiyi döküp, üzerlerine muzu yerleştirin ve ganaj sosunu dökün. Kestiğiniz diğer keklere aynısını uygulayın ve soğuması için buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra malaga pastanın üzerlerini beyaz çikolata ile süsleyip servis yapın.



