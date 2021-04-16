Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda Başkan Gürkan, yapılan çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Katılımcı, sosyal, kültürel, çevrenin ve yeşilin korunması ile hizmet belediyeciliği başlıklarında yapılan çalışmaları anlatan Başkan Gürkan, Malatya’nın en önemli yatırımlarından olan Şire Pazarı ve Lisanslı Depoculukta Malatya’ya önemli bir ekonomik katkı sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Gürkan, modern Şire Pazarının ihale sürecinin tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi, “Malatya’ya yakışır bir Şire Pazarı olması lazım dedik. İhalesini yaptığımız projemiz inşallah Malatya’ya yakışır şekilde olacak. İçerisinde kayısının bütün aşamalarıyla görselleştirildiği müzesi, Malatya’ya yakışacak ticari alanları, sosyal tesisleri, sosyal donatıları, kütüphaneleri, toplantı salonları ve konferans salonlarıyla modern anlamda bir alanı Malatya’mıza kazandıracağız. Malatya’ya katma değeri 300 milyon TL olan kuru kayısıda bizim koyduğumuz hedef iki tesisimiz tam anlamıyla devreye girdiğinde 1 milyar 500 bin dolar. Dünyadaki 5 milyar dolar olan katma değerin Malatya’ya 1 milyar 500 bin dolarını getirirsek Malatya 5 kat daha değerlenir demektir” diye konuştu.



