Türkiye Malatya Fayı 7.4 büyüklüğünde deprem yaratabilir

Malatya Fayı 7.4 büyüklüğünde deprem yaratabilir

Türkiye

Malatya Fayı 7.4 büyüklüğünde deprem yaratabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu.

01 Ağustos 2020, Cumartesi 12:00 Son Güncelleme:
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AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler.

7.4'lük deprem uyarısı

​Prof. Dr. Görür, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır" dedi.

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