Ekonomi Malatya Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi

Malatya Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi

Ekonomi

Malatya Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi

Malatya Pütürge'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini açıkladı.

08 Eylül 2020, Salı 14:38 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerde de hissedildi

Pütürge'de meydana gelen deprem Malatya'nın komşuları olan Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise korkuyla sokağa çıktı.

Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'daki depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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