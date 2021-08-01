Türkiye Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

01 Ağustos 2021, Pazar 16:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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