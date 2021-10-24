Türkiye Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.

24 Ekim 2021, Pazar 16:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alımı yapacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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