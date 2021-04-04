Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

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