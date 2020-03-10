Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 ayrı bölüme 8 öğretim görevlisi alacak. Öğretim görevlisi ilanının sona ereceği tarih ve başvuru detayları da belli oldu.
10 Mart 2020, Salı 12:23 Son Güncelleme:
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 öğretim görevlisi istihdam etmek için ilan açtı.
Genel şartları ve özet şartları karşılayan kişilerin başvurabileceği ilana başvurmak için gereken belgeler ise şöyle:
-Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu
-Özgeçmiş
-Kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi
-Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi
-İki adet biyometrik fotoğraf
-ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi
-Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği)
-Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge
-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısından alınan kare kodlu öğrenci belgesi
-10 Mart'ta başlayan başvuruların bitiş tarihi ise 24 Mart.