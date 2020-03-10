Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 öğretim görevlisi istihdam etmek için ilan açtı.

Genel şartları ve özet şartları karşılayan kişilerin başvurabileceği ilana başvurmak için gereken belgeler ise şöyle:

-Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu

-Özgeçmiş

-Kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi

-Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi

-İki adet biyometrik fotoğraf

-ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği)

-Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısından alınan kare kodlu öğrenci belgesi

-10 Mart'ta başlayan başvuruların bitiş tarihi ise 24 Mart.



