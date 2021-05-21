Türkiye Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim Üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim Üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

21 Mayıs 2021, Cuma 17:17 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.) Açıklaması yapıldı.

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