Türkiye Malatya Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Malatya Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne araştırma görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 14 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

01 Ağustos 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne araştırma görevlisi alacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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