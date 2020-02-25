Türkiye Malatya ve Elazığ için 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi

Malatya ve Elazığ için 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi

Türkiye

Malatya ve Elazığ için 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve AFAD iş birliği ile Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar bölgeye 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım ödeneği gönderildi.

25 Şubat 2020, Salı 22:00 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Elazığ ve Malatya'ya yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bölgede, 48 bin 140 depremzedeye günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımının kesintisiz sürdüğü belirtilen paylaşımda, Elazığ'da 4 bin 806, Malatya'da ise 416 depremzedeye konteyner dağıtıldığı kaydedildi.

29 bin 934 çadır dağıtıldı

Ayrıca bölgeye yapılan yardımlar kapsamında 29 bin 934 çadır, 28 bin 909 ton kömür, 72 bin 417 yatak, 199 bin 404 battaniye, 483 ton odun, 48 bin 690 soba ve ısıtıcı, 113 bin 771 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet ile 166 bin 84 paket hijyen malzemesi ve bebek bezinin depremzedelere dağıtıldığı vurgulandı.

AA

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