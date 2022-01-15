Malatya yağan karla beyaza büründü

Malatya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası trafikte aksamalar yaşanmaması için polis ekipleri tedbir alırken, belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

İHA



