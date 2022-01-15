Türkiye Malatya yağan karla beyaza büründü

Malatya yağan karla beyaza büründü

Türkiye

Malatya yağan karla beyaza büründü

Malatya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

15 Ocak 2022, Cumartesi 23:40 Son Güncelleme:
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Malatya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası trafikte aksamalar yaşanmaması için polis ekipleri tedbir alırken, belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

İHA


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