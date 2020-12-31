Türkiye Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Türkiye

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

31 Aralık 2020, Perşembe 00:28 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.

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Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.

AA

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