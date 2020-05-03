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Türkiye Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Elazığ da 4.0 ile sallandı

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Elazığ da 4.0 ile sallandı

Türkiye

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Elazığ da 4.0 ile sallandı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 16.25'te 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde de 16.25'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03 Mayıs 2020, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin 5.00 km olarak bildirildi.

Elazığ'da da deprem oldu

AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 16.25'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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