Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin 5.00 km olarak bildirildi.

Elazığ'da da deprem oldu

AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 16.25'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlgili Haberler İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu corona virüsten öldü



