Türkiye Malatya'da 5 mahalle karantinaya alındı

Malatya'da 5 mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Malatya'da 5 mahalle karantinaya alındı

Malatya'da 5 mahalle corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

03 Nisan 2020, Cuma 09:46 Son Güncelleme:
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Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki 5 mahalle, corona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararı ile birlikte toplam nüfusu bini aşan 5 mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Kente farklı illerden ve yurt dışından gelenlerin Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 7 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 7 kişiye yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 7 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi, Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi ile Kuluncak ilçesinin 232 nüfuslu Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.

Jandarma ekipleri, 5 mahallenin giriş- çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.

Sağlık ekipleri de mahalle sakinlerinin ateşlerini ölçerek, kontrollerini yapmaya başladı. Yüksek ateş tespit edilenler, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.


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